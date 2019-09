Esporte Século de boas e más lições sobre rebaixamento para o Vila Nova Clube tenta evitar a quarta queda de divisão em sua história no Campeonato Brasileiro

O passado recente do Vila Nova pode servir de alerta e motivação para o elenco colorado evitar, na atual edição da Série B, ser rebaixado à Série C, o que resultaria na quarta queda de divisão da história do Tigre no Campeonato Brasileiro. Alguns sucessos e descensos marcam o período colorado no século XXI, quando o time frequentou, em sete edições, a zona de rebaixa...