Esporte São Silvestre do Cerrado leva 60 participantes à Rodovia dos Romeiros

Sem badalação, premiação e com número bem menor de inscritos do que a principal corrida de rua no País, a tradicional São Silvestre, outra prova movimentará 60 atletas nesta terça-feira (31). Trata-se da 10ª São Silvestre do Cerrado, uma corrida que terá largada às 7 horas em duas distâncias diferentes: 7km e 16,4km. O trajeto da prova, sem premiação em dinheiro, pódio ...