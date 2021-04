Esporte ‘São pontos que podem fazer falta’, lamenta Jorginho após empate do Atlético-GO Treinador diz que o Dragão melhorou no segundo tempo, no empate sem gols com o Newell’s Old Boys, mas que problemas na finalização atrapalhar o rubro-negro na estreia da Sul-Americana

O técnico Jorginho acredita que os pontos perdidos após o empate sem gols com o Newell’s Old Boys, da Argentina, nesta terça-feira (20), podem fazer falta na Sul-Americana. O treinador admitiu que o time rubro-negro demorou a entender o jogo do adversário, mas que a equipe acordou na etapa final. Porém, pecou nas finalizações e não saiu com a vitória na estreia ...