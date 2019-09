Esporte São Paulo x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jogo será nesta quarta-feira (25), às 21h30, horário de Brasília. Partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

O São Paulo recebe o Goiás nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor está em sexto lugar na tabela, com 35 pontos, enquanto o time esmeraldino ocupa a 12ª colocação, com 24 pontos. São Paulo x Goiás será transmitido ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. Prováveis escalações: ...