Esporte São Paulo x Atlético-GO: Dragão tenta crescer em SP Após três empates seguidos em casa, Atlético-GO enfrenta São Paulo e quer repetir desempenho fora de casa de jogos em que venceu

Após três empates seguidos dentro de casa, o Atlético-GO busca, longe de Goiânia, se reencontrar com o melhor desempenho da equipe na Série A. O Dragão joga neste domingo (19), às 16 horas, no Morumbi, diante de um São Paulo em crise técnica e administrativa por causa dos últimos resultados negativos, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. (Veja a escala de...