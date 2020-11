Esporte São Paulo volta a vencer e assume vice-liderança do Brasileiro Depois de dois empates, time paulista vence o Bahia, por 3 a 1 e chega aos 41 pontos

Após dois empates no Brasileiro, o São Paulo voltou a vencer neste sábado (28) com um 3 a 1 sobre um desfalcado Bahia, na Fonte Nova. Com o resultado, a equipe paulista assumiu a vice-liderança do Brasileiro, um ponto atrás do líder Atlético-MG: 42 a 41. O time da casa não pôde contar com o seu técnico Mano Menezes, com Covid-19, no banco de reservas e foi comand...