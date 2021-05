Esporte São Paulo volta à final do Paulista em busca de encerrar jejum de 9 anos sem títulos Na decisão, o tricolor pega o Palmeiras, que eliminou o Corinthians neste domingo (16)

O São Paulo avançou neste domingo (16) à final do Campeonato Paulista e terá, mais uma vez, a chance de encerrar o jejum de títulos que, nesta temporada, completa nove anos. Dono da melhor campanha do torneio, a equipe do Morumbi passou pelo Mirassol na semifinal, com goleada por 4 a 0, em casa. Na final, o time tricolor terá um raro duelo contra o Palmeiras em dec...