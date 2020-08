Esporte São Paulo vence o Sport fora de casa e alivia pressão sobre Diniz Resultado alivia pressão sobre o técnico Fernando Diniz, que tenta lidar com a crise instaurada após a eliminação para o Mirassol no Paulista

O São Paulo venceu o Sport por 1 a 0 na noite deste domingo (23), no Recife, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor fez seu gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo, em finalização de Pablo após assistência de Luciano. Com o resultado, o time aliviou um pouco a pressão sobre o técnico Fernando Diniz, que tenta lidar com a cris...