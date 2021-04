Esporte São Paulo vence o Rentistas e se mantém 100% na Libertadores Equipe do técnico Hernán Crespo vai a 6 pontos na liderança do Grupo E e mantém os 100% de aproveitamento até aqui no torneio continental

O São Paulo venceu o Rentistas (URU) por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (29), no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Pablo, com assistência de Daniel Alves, e Reinaldo, de pênalti, anotaram os gols do triunfo são-paulino. Com a vitória, a equipe do técnico Hernán Crespo vai a 6 pontos na liderança do Grupo E e mantém os 100% d...