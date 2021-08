Esporte São Paulo vence o Grêmio em casa e se afasta da zona de rebaixamento Nos acréscimos do 2 tempo, Igor Gomes fez o gol do triunfo do tricolor paulista

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1 na noite deste sábado (14), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Hernán Crespo chegou aos 18 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento --o América-MG, primeiro clube dentro dela, tem 14 pontos. Para o Grêmio, o resultado é ainda pior, já que a equipe, agora com 12 pontos...