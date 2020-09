Esporte São Paulo vence o Flu, de virada, e cola no líder Internacional Com a vitória, o São Paulo chega aos 16 pontos e está um atrás do líder Internacional, que cedeu o empate para o Bahia por 2 a 2

O jovem Brenner, de 20 anos, entrou no segundo tempo para ajudar o São Paulo a vencer o Fluminense por 3 a 1 na tarde deste domingo (6), no Morumbi. A partida foi válida pela 8ª rodada do Nacional. Cria das categorias de base do time paulista, ele mostrou serviço com quatro minutos em campo. Fez o gol de empate e foi decisivo no gol da virada. Com a vitória, ...