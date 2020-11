Esporte São Paulo vence Lanús, mas leva gol nos acréscimos e cai na Sul-Americana Time de Fernando Diniz foi criativo no ataque e frágil na defesa em mais um jogo de muitos gols

Três dias depois de mostrar força e golear o Flamengo no Maracanã, o São Paulo exibiu a irregularidade que vem marcando sua temporada. Mesmo batendo o Lanús por 4 a 3, no Morumbi, acabou sendo eliminado da Copa Sul-Americana. Criativo no ataque e frágil na defesa, o time de Fernando Diniz mostrou exatamente essas qualidades na noite de quarta-feira (4), em mais u...