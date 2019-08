Esporte São Paulo vence líder Santos e confirma reação no pós-Copa América Tricolor conta com Alexandre Pato inspirado, bate o Peixe por 3 a 2, com dois gols do atacante no Morumbi e garante permanência no G6

Em um clássico bastante equilibrado e com chances de gol, o São Paulo mostrou que realmente voltou diferente após a parada da Copa América. Com uma boa atuação, principalmente de Alexandre Pato, o time derrotou o líder Santos por 3 a 2, de virada, neste sábado (10), no Morumbi, e se aproximou das primeiras posições na tabela de classificação Brasileirão. Desde a retomada do ...