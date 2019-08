Esporte São Paulo vence Furacão, fora de casa, e embola disputa pela liderança

O São Paulo manteve a boa fase após a parada da Copa América e venceu o Athletico/PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, nesta quarta-feira (21), em partida da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória conquistada fora de casa deixou o São Paulo na 4ª colocação, com 30 pontos. O time da casa permaneceu na 8ª posição, com 22 pontos. O meia Vítor Bueno mar...