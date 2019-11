Esporte São Paulo vê concessão de Interlagos como trunfo para renovar com a Fórmula 1 A meta é manter a corrida na capital paulista pelo menos até 2030. A edição 2019 do evento será no próximo dia 17

A prefeitura de São Paulo e os organizadores do GP do Brasil garantiram nesta quinta-feira (7) que continuam otimistas com as negociações para renovar o contrato com o comando da Fórmula 1 e manter a realização da prova no Autódromo de Interlagos. Um dos trunfos para prolongar o acordo para além do prazo atual, que se encerra em 2020, é a concessão do circuito. A meta é...