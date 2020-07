Esporte São Paulo tropeça e perde chance de liderança geral Time tricolor se manteve com 18 pontos, dois a menos do que o próprio Bragantino, agora o líder geral

O São Paulo perdeu a chance de assumir a liderança geral do Campeonato Paulista nesta quinta-feira (23) ao ser derrotado pelo Bragantino por 3 a 2, no Morumbi. Com este resultado, o time tricolor se manteve com 18 pontos, dois a menos do que o próprio Bragantino, agora o líder geral. Ambas as equipes, contudo, já estão garantidas na próxima fase da competição. Assim como nos jo...