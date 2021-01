Esporte São Paulo tenta conter oscilação a dez rodadas do fim do Brasileiro A fase atual é a de maior dificuldade da equipe tricolor desde que assumiu a liderança da Série A. Nos últimos quatro jogos, incluindo a participação na Copa do Brasil, a equipe sofreu duas derrotas

O São Paulo vive momento de turbulência a dez rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Líder do torneio, com seis pontos de vantagem para o segundo colocado, Internacional, o clube corre risco de perder o título em meio à oscilação e aos problemas no CT da Barra Funda. Fernando Diniz enfrenta problemas para recuperar o estado anímico do plantel e suprir a ausênc...