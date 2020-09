Esporte São Paulo teme efeitos da altitude em duelo contra a LDU Partida será disputada em Quito, no Equador, que possui 2.850 metros acima do nível do mar

O São Paulo vai encarar a LDU nesta terça (22), às 21h30, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pela quarta rodada da Copa Libertadores. Além da preocupação com a qualidade técnica do adversário, o time de Fernando Diniz precisa pensar nos efeitos da altitude -a cidade está 2.850 metros acima do nível do mar. Coincidentemente, o partida será no mesmo local em q...