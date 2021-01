Esporte São Paulo tem retornos de Sara e Hernanes em reapresentação O veterano meia teve a Covid-19 detectada em 16 de janeiro e ficou dez dias fora de combate

Ausência no empate por 1 a 1 com o Coritiba no último sábado (23), Gabriel Sara participou do treino do São Paulo ocorrido na manhã desta terça-feira (26), no CT da Barra Funda. O meio-campista se ausentou do último jogo do São Paulo, no Morumbi, por causa de uma indisposição. Na reapresentação são-paulina, ele esteve em campo na atividade comandada por Fernando Diniz,...