Esporte São Paulo tem gol anulado 2 vezes, empata com Ceará e perde chance de ser líder Com o resultado, o Tricolor paulista chega a 38 pontos e fica na terceira posição, com um a menos que o líder Atlético-MG

O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1 na noite desta quarta (25), em jogo adiado da 16ª rodada, e perdeu uma boa oportunidade de chegar à liderança do Campeonato Brasileiro 2020. Após abrir o placar com Diego Costa, o time de Fernando Diniz sofreu o empate na etapa final. Léo Chú fizeram para os cearenses no duelo. Ainda houve um lance de confusão do VAR em que...