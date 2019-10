Esporte São Paulo supera retranca do Corinthians e bate o rival no Morumbi Os dois times ficam com 43 pontos e o time alvinegro aparece à frente apenas pelo saldo de gols (11 a 10)

No clássico entre as duas melhores defesas do Brasileirão, Corinthians e São Paulo fizeram um clássico sem grandes emoções e que apenas a bola parada ou um lance casual poderia decidir a partida. E foi graças a um pênalti convertido por Reinaldo que o time do Morumbi venceu em casa por 1 a 0, completou quatro rodadas sem perder e deixou a situação do time alvinegro m...