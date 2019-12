Esporte São Paulo supera o Inter e garante vaga na fase de grupos da Libertadores A uma rodada do término do Campeonato Brasileiro, a diretoria deve intensificar o planejamento para o próximo ano

O São Paulo alcançou o objetivo que restava neste fim de temporada. Com a vitória sobre o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Morumbi, o time tricolor se garantiu na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2020. A uma rodada do término do Campeonato Brasileiro, a diretoria deve intensificar o planejamento para o próximo ano. Além de garantir...