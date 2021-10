Esporte São Paulo sofre com 'síndrome do empate' no Brasileiro Foi um resultado ruim para as duas equipes, que estão coladas na classificação e próximas da zona de rebaixamento

No confronto entre os dois times que mais empataram no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Cuiabá não conseguiram balançar as redes nesta segunda-feira (11), na Arena Pantanal, onde o jogo terminou 0 a 0. Foi um resultado ruim para as duas equipes, que estão coladas na classificação e bem próximas da zona de rebaixamento. Em 12º, o time de Mato Grosso tem 31 pontos...