Esporte São Paulo se reapresenta com novidades e sem Hudson, a caminho do Fluminense Além de atletas da base e novos integrantes da comissão técnica, Shaylon e Brenner retornaram de empréstimos e foram reintegrados

O elenco do São Paulo iniciou a pré-temporada nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. O técnico Fernando Diniz contou com 29 jogadores em campo no primeiro dia de trabalhos de 2020. O volante Hudson foi liberado da reapresentação para acertar o empréstimo com o Fluminense. A negociação deve ser concluída nesta quinta, no Rio de Janeiro. Além dos dois novos integ...