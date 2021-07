Esporte São Paulo se impõe na Argentina, avança e espera por Palmeiras na Libertadores Tricolor contou com dois gols do meia Rigoni e um do atacante Marquinhos, de 18 anos

Com uma atuação consistente, quase sem correr riscos, além de destaques individuais, o São Paulo bateu o Racing (ARG) nesta terça (20) por 3 a 1 na Argentina e avançou às quartas de final da Libertadores. Após o empate no confronto de ida, no Morumbi, por 1 a 1, o time tricolor contou com dois gols do meia Rigoni e um do atacante Marquinhos, 18, para voltar do paí...