São Paulo se esforça, mas apenas empata com reservas do Atlético-MG

O São Paulo não conseguiu tirar proveito do time recheado de reservas do líder Atlético-MG e ficou no empate sem gols na noite deste sábado (25), no Morumbi. A partida foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time tricolor contabiliza 27 pontos e ainda tenta se distanciar da zona do rebaixamento. Já os atleticanos, com 46, seguem tranqu...