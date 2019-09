Esporte São Paulo sai atrás, arranca empate com o CSA no Morumbi e segue fora do G4 Tricolor paulista não vence há quatro partidas no Brasileiro - duas derrotas e dois empates

O São Paulo sofreu para buscar apenas o empate por 1 a 1 com o CSA, na noite deste domingo, no último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os visitantes surpreenderam e saíram na frente, mas a equipe tricolor marcou aos 41 minutos do segundo tempo, com Reinaldo. Antes de chegar ao empate, torcedores chamavam o time de "amarelão" e "sem vergonha" no Mor...