Esporte São Paulo rescinde o contrato de Jucilei; Trellez é reintegrado Jucilei encerra sua passagem pelo São Paulo com 108 partidas e apenas um gol. Ele chegou a ficar quatro meses afastado no ano passado

O São Paulo confirmou nesta quarta-feira que entrou em acordo com Jucilei e rescindiu com o volante. O vínculo iria até dezembro de 2021, mas o jogador estava fora dos planos do técnico Fernando Diniz. O clube ainda tentou negociá-lo por empréstimo antes da decisão de encerrar o contrato. A diretoria não revela os valores da negociação para rescisão. Internament...