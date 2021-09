Esporte São Paulo rescinde contrato de Daniel Alves e parcela dívida em 5 anos Tricolor paulista vai pagar cerca de R$ 15 milhões que deve ao jogador a partir do ano que vem de maneira parcelada

O São Paulo chegou a um acordo e rescindiu o contrato do lateral-direito Daniel Alves. As conversas já estavam bastante adiantadas desde quarta-feira (15), e havia um acordo apalavrado entre as partes. Nesta quinta, com detalhes burocráticos resolvidos, houve a assinatura da rescisão contratual. O tricolor paulista vai pagar cerca de R$ 15 milhões que deve ao jog...