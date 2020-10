Esporte São Paulo quebra tabu e vence o Palmeiras no Allianz Parque Além de dar fim ao tabu, a equipe são-paulina subiu para a terceira posição do Nacional, agora com 26 pontos, um a menos do que Flamengo (2º)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No décimo Choque-Rei disputado no Allianz Parque, o São Paulo conseguiu neste sábado (10) a primeira vitória sobre o Palmeiras na arena do rival. Reinaldo e Vitor Bueno marcaram e o time visitante ganhou por 2 a 0, em jogo pela 15ª rodada Campeonato Brasileiro.Além de dar fim ao tabu, a equipe são-paulina subiu ...