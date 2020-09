Esporte São Paulo 'protege' Diniz após derrota e questiona repercussão de coletiva Ttreinador falou que o "São Paulo ganhou o 2º tempo por 2 a 1", mas a LDU venceu por 4 a 2. Porém, tal frase foi dita dentro de um contexto, que era o de exaltar a participação dos jovens jogadores

Fernando Diniz continua com o respaldo dos integrantes do departamento de futebol do São Paulo. Mesmo depois da derrota para a LDU na terça-feira (22), em Quito, pela Copa Libertadores, Raí e Alexandre Pássaro, que comandam a pasta, não cogitam a troca. A situação, é claro, pode mudar com a dinâmica do esporte e os resultados das próximas partidas. Também neste sentido d...