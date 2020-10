Esporte São Paulo perde para o River Plate e é eliminado da Libertadores Com apenas quatro pontos em cinco jogos, os comandados de Fernando Diniz já não podem alcançar o próprio River, que chegou aos dez. A LDU lidera a chave, com 12, e também está classificada

No duelo entre um time muito bem treinado e outro sem o mesmo encaixe, deu a lógica em Avellaneda, na noite de quarta-feira (30). O River Plate derrotou o São Paulo por 2 a 1, assegurou sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores e eliminou a equipe do Morumbi com uma rodada de antecedência no Grupo D. Com apenas quatro pontos em cinco jogos, os com...