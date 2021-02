Esporte São Paulo perde para o Botafogo e vê vaga direta à Libertadores ameaçada Tricolor foi derrotado por rival já rebaixado em jogo em que Luciano desperdiçou um pênalti

Diante do já rebaixado Botafogo, o São Paulo deixou escapar nesta segunda (22) a chance de garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. No estádio Engenhão, a equipe tricolor perdeu por 1 a 0, em duelo pelo Campeonato Brasileiro no qual teve um atleta expulso e ainda desperdiçou um pênalti. A última chance de classificação direta para as chaves da compet...