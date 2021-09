Esporte São Paulo perde do Fluminense e segue em queda no Brasileiro Resultado negativo aumentou ainda mais a pressão no Morumbi, onde o clima está conturbado desde a eliminação do clube nas quartas de final da Libertadores,

O São Paulo chegou neste domingo (12) ao terceiro jogo seguido sem vencer. No Maracanã, foi derrotado pelo Fluminense, por 2 a 1, em partida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno do torneio. A exemplo do que ocorreu no começo da primeira metade da competição, o time de Crespo voltou a ficar próximo à zona de rebaixamento. Estacionado nos 22...