Esporte São Paulo perde do Bragantino e segue sem engatar no Brasileiro Esse foi o terceiro jogo de Rogério Ceni no comando do São Paulo depois de sua volta ao clube e sua primeira derrota

O São Paulo perdeu do Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste domingo (24), em Bragança Paulista. A equipe segue então com 34 pontos, na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Luan Cândido. A equipe de Rogério Ceni assim perde a chance de emendar duas vitórias seguidas no torneio para pensar em classificação à Libertadores do ano que vem. No momento, o ...