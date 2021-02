Esporte São Paulo opta por não renovar o contrato do espanhol Juanfran Os salários elevados do atleta, que custa cerca de R$ 11,5 milhões por ano ao clube, são o principal motivo para a decisão

Juanfran não permanecerá no São Paulo na próxima temporada. O clube comunicou ao jogador que ele não terá o contrato renovado ao fim do vínculo, que se encerra em 28 de fevereiro. Os salários elevados do atleta, que custa cerca de R$ 11,5 milhões por ano ao clube, são o principal motivo para a decisão do departamento de futebol ao fim do vínculo. Em situação financ...