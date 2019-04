Esporte São Paulo oficializa a contratação do meia Tchê Tchê, ex-Palmeiras Contratado por 5 milhões de euros (R$ 22 milhões), o meia chega como principal contratação pedida pelo técnico Cuca

O São Paulo oficializou nesta segunda-feira (1º) a contratação do meio-campista Tchê-Tchê, de 26 anos. O jogador estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e assinou contrato por quatro temporadas. Ele fará exames médicos no início desta semana e depois será integrado ao elenco. Contratado por 5 milhões de euros (R$ 22 milhões), o meia chega como principal contratação...