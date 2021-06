Esporte São Paulo não acha alternativa para desfalques e perde para o Atlético-MG O gol da vitória do Galo sobre o São Paulo foi marcado pelo volante Jair

O São Paulo chegou ao seu oitavo jogo sem vencer fora de casa. Neste domingo (13), no Mineirão, o time de Hernán Crespo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Jair na primeira etapa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor chegou para a partida com seis desfalques. O mais sentido foi, e tem sido nos últimos jogos, o do meia argent...