Esporte São Paulo marca no fim após falha de Volpi e evita derrota para Ceará no Morumbi Time tricolor chega à marca negativa de sete jogos sem vencer

No primeiro jogo após a demissão do técnico Fernando Diniz, o São Paulo jogou mal contra o Ceará, ficou atrás no placar nos acréscimos da partida, mas buscou o empate em 1 a 1, com gol salvador de Luciano. Com o resultado, o time tricolor chega à marca negativa de sete jogos sem vencer. O último triunfo foi no dia 26 de dezembro, contra o Fluminense. Sob o comando d...