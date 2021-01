Esporte São Paulo joga mal e leva quatro do RB Bragantino no Brasileiro Na classificação, o prejuízo tricolor não foi maior porque o vice-líder Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Fluminense

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino. Em uma jornada terrível em Bragança Paulista, na noite desta quarta-feira (6), o primeiro colocado falhou demais e sofreu uma derrota que poderia ter sido ainda pior. Além de marcar quatro vezes, o agora dono do 12º posto na tabela perdeu várias oportunidades no estádio Nabi A...