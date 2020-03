Esporte São Paulo joga bem, leva susto, mas vence Ponte Preta no Morumbi

O São Paulo voltou a jogar bem e derrotou a Ponte Preta por 2 a 1, neste domingo, no Morumbi, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Alexandre Pato e Reinaldo marcaram os gols da vitória ainda no primeiro tempo. Dawhan diminuiu para a Ponte Preta na etapa final. Com a vitória, o São Paulo dispara na liderança do Grupo C, com 15 pontos, cinco à frente do Mirassol...