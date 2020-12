Esporte São Paulo goleia o Botafogo e dispara na liderança do Brasileiro Equipe de Fernando Diniz conquistou o título simbólico do primeiro turno do Nacional. Válido pela 18ª rodada, o confronto com o time carioca era o último compromisso atrasado dos são-paulinos

Com mais uma grande atuação de Brenner, autor de dois gols, o São Paulo goleou o Botafogo nesta quarta-feira (9) por 4 a 0, no Morumbi, e abriu sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O time paulista tem agora 50 pontos, contra 43 do Atlético-MG, o segundo colocado. De quebra, a equipe de Fernando Diniz conquistou o título simbólico do pri...