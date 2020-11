Esporte São Paulo goleia Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro Time carioca não perdia em casa desde a primeira rodada do Brasileiro, contra o Atlético-MG. No intervalo, o tricolor já vencia por 2 a 1 e não parecia que iria parar: 4 a 1

Em outubro do ano passado, Fernando Diniz fez seu primeiro jogo como técnico do São Paulo. Foi no Maracanã, contra o Flamengo em um empate em 0 a 0. Em 13 meses, o treinador balançou algumas vezes no cargo, ouviu reclamações e teve a demissão pedida por torcidas organizadas. Neste domingo (1), ele calou os críticos. Contra o mesmo adversário e no mesmo estádio, o São ...