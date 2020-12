Esporte São Paulo goleia e dispara à frente do Atlético-MG no Brasileiro Equipe do técnico Fernando Diniz foi a 53 pontos na liderança do Nacional e abriu sete de vantagem para o time mineiro

O São Paulo venceu o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (16) por 3 a 0, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró, todos revelados em Cotia, marcaram os gols tricolores. Com o triunfo, a equipe do técnico Fernando Diniz foi a 53 pontos na liderança do Nacional e abriu sete de vantagem para o time mineiro, vice-líder da com...