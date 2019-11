Esporte São Paulo ganha do Vasco e mantém vantagem no sexto lugar do Brasileirão Em uma partida que teve protesto de parte da torcida contra o presidente Leco e outros membros da diretoria, o time venceu e chegou a 57 pontos, na sexta posição

O São Paulo fez a lição de casa, bateu o Vasco por 1 a 0, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e abriu quatro pontos do Corinthians para ficar com a última vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano. Em uma partida que teve protesto de parte da torcida contra o presidente Leco e outros membros da diretoria, o time venceu e chegou a 57 pontos, na s...