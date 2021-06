Esporte São Paulo flerta com o vexame, mas faz 9 a 1 e avança na Copa do Brasil Além da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo encerrou uma sequência de três jogos sem vencer

Após sair atrás com 30 segundos de jogo e flertar com uma eliminação histórica, o São Paulo conseguiu reagir ao susto e goleou o 4 de Julho-PI por 9 a 1, nesta terça-feira (8), no Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil. O triunfo piauiense por 3 a 2 na semana passada ligou o sinal de alerta na equipe tricolor, que havia escalado reservas em Teresina com a ...