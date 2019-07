Esporte São Paulo finaliza preparação com treino fechado e viaja ao Rio para quebrar tabu Equipe paulista enfrenta o Fluminense, neste sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

O São Paulo encerrou nesta sexta-feira a preparação para o confronto com o Fluminense, que será realizado neste sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco treinou no CT da Barra Funda e seguiu para o Rio. A atividade desta sexta-feira foi fechada à imprensa, assim como já havia sido o treinamento da última quinta. A tend...