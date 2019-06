Esporte São Paulo faz planos para manter Fórmula 1 pelos próximos 20 anos O contrato atual entre a categoria e São Paulo se encerra em 2020. O plano de 20 anos, portanto, teria início em 2021

Em uma disputa com o Rio de Janeiro para manter o GP do Brasil de Fórmula 1 em São Paulo, o governador João Doria está tão confiante na permanência da categoria na capital paulista que já faz planos a longo prazo. Seu objetivo é manter a tradicional corrida no Autódromo de Interlagos pelos próximos 20 anos. "A ideia, a priori, é planejar 20 anos, como um objetivo...