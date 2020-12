Esporte São Paulo faz novos exames e não tem baixas por covid-19 contra o Botafogo Líder do Brasileirão recebe o Botafogo em partida adiada da 18° rodada.

O São Paulo recebeu na manhã desta terça-feira (8) os exames do elenco para covid-19 com todos os resultados negativos. Sendo assim, o técnico Fernando Diniz não terá nenhum desfalque de última hora ocasionado pelo vírus para o jogo desta quarta-feira (9), contra o Botafogo, no Morumbi. Os exames são parte do protocolo de segurança da CBF para a disputa de todas ...