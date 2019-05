Esporte São Paulo estraga festa esmeraldina no Serra Esmeraldinos enchem o Serra Dourada, mas São Paulo conquista vitória (2 a 1) sobre o Goiás

A festa na reabertura do Serra Dourada foi preparada pela torcida, que lotou o estádio e foi responsável pelo maior público goiano do ano até aqui, mas o Goiás não conseguiu retribuir com a vitória em seu primeiro jogo disputado em casa no Brasileirão. Nesta quarta-feira (1º), o time esmeraldino perdeu para o São Paulo, pelo placar de 2 a 1, conheceu sua primeira derrot...